Ahmet Mekin’e onur ödülü

TÜRK Sineması'nın büyük ustası Ahmet Mekin, geçtiğimiz haziranda Frankfurt'ta gerçekleşen 25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' verilmişti. 93 yaşındaki Mekin, sağlık sorunları nedeniyle Frankfurt'a gidemediği için ödülünü alamamıştı. Usta sanatçı geçtiğimiz akşam kadrosunda yer aldığı sinema filminin galası için geldiği İstanbul'da ödülüne kavuştu. Mekin'e ödülü Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ile Festival Danışmanı Caner Ural tarafından takdim edildi.