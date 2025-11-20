Haberler Günaydın Haberleri Ailesiyle yılbaşı festivalinde
BEŞİKTAŞ'ın kaptanı Necip Uysal, geçtiğimiz günlerde eşi Nur Uysal ve çocukları ile birlikte Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Uysal ve ailesi, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı futbolcu, ailesiyle birlikte objektiflere poz verdi. Uysal, "Ailemle birlikte yılbaşı festivalini görmeye geldik." açıklamasında bulunduktan sonra AVM turuna kaldıkları yerden devam etti.
