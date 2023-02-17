Akan gözyaşlarına anne acısı da eklendi

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamdi Alkan'ın annesi Helva Alkan hayatını kaybetti. Alkan sosyal medya hesabında bir yazı kaleme alarak duygularını şöyle paylaştı: "Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar bu dünyadan göçtü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil bir hafta önce aramızdan ayrılsaydın belki bizde Antakya'da olacaktık şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum." Alkan'ın annesi dün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos'taki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Alkan'ı eski eşi Selen Görgüzel de yalnız bırakmadı.