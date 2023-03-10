Aldatmak dizisinde oklar bu kez Sezai’nin üzerinde

Tolga ile ilişkisini kurtarmak için çabalayan Oylum, Tolga'dan karşılık göremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Oylum'dan ayrı kalmaya dayanamayan Tolga barışmak için bir adım atacakken onu Behram'la görmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Şantiyede yaşanan olaydan sonra Zeliş ile Ozan artık duygularını saklamamaya karar verdi ve ikili birbirlerine olan duygularını itiraf etti.