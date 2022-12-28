Aldatmak’ta Güzide ve çocukları birbirine kenetleniyor!

Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

Zor dönemler geçiren Ozan, uzun zamandır kendisine duygular beslediğini bildiği Selin'e karşı kalbini bir türlü açmamaktadır. Peki artık kendisine iyi geleni sevmeyi öğrenebilecek midir?