Aldatmak’ta Oylum evlenme teklifini kabul etti!

16.Bölümde Neler Yaşandı?
Öykü'nün zehirlenmesiyle herkes apar topar hastaneye gitti. Yeşim ise kızına bir türlü ulaşamayınca hemen İstanbul'a döndü. Eve geldiğinde kızını bulamayan Yeşim soluğu karakolda aldı. Kamera görüntülerinde Ümit'in Öykü'yü aldığını gören Yeşim, polislerle birlikte Güzide'nin evinin yolunu tuttu. Yeşim'in Ümit'ten şikayetçi olmasıyla Ümit geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Yeşim eline geçen bu fırsatı sonunda kadar değerlendirmeye niyetliydi.
Diğer yanda Öykü konusunda Behram'ın Oylum'a yardım etmesi Tolga'nın hiç hoşuna gitmedi. Tolga'nın Behram'ın karşısına dikilmesiyle ikili arasında savaş bayrakları çekildi.
Ümit'i hapse attırmak için elinden geleni ardına koymayan Tarık, mahkemede Yeşim'in verdiği ifadeyle büyük bir şok yaşadı.
Oylum'u kaybetmek istemeyen Tolga ise Oltan'dan aldığı tavsiye ile Oylum'a büyük bir sürpriz yaptı. Tolga'nın evlenme teklifi karşısında çok mutlu olan Oylum, Tolga'nın teklifini kabul etti.