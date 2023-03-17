Aldatmak’ta Tarık, Sezai’nin durumunu Güzide’den saklamayı başardı!

Daha fazla dayanamayan Oylum, annesine Tolga ile ayrılık sebebini açıkladı. Güzide, kızına verdiği tavsiyelerle kendi geçmişiyle de yüzleşti. Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı magazin haberlerinde farklı şekilde yer alınca Oylum ve Selin'in arkadaşlıkları büyük bir sarsıntı geçirse de ikili arasındaki buzları eritebildi.