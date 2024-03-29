Ali ve Çino’nun kavgası nezarethanede bitti

'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümünde Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşmanı Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktı. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokarken, Çino ise sakinliğini Ali kendisini yumruklayana dek korudu.

Mahallede gittikçe büyüyen kavgayı görenler şaşkınlık içinde kalırken, Ali ve Çino'nun arasındaki gerginlik tırmanmaya devam etti. Sonunda kapısına dayanan Ali'yle Çino arasında yumruk yumruğa bir kavga başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle olaylar daha da karmaşık hale geldi ve polisler müdahale etmek zorunda kaldı. Polislerin ikiliyi nezarethaneye götürmesinin ardından Sare gelip Ali'nin içerden çıkmasını sağladı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.