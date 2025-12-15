Haberler Günaydın Haberleri Alina Boz Kuruluş Orhan kadrosunda! Bizans imparatorunun kızı 'Prenses Asporça' geliyor
Giriş Tarihi: 15.12.2025

Alina Boz Kuruluş Orhan kadrosunda! Bizans imparatorunun kızı 'Prenses Asporça' geliyor

Alina Boz Kuruluş Orhan kadrosunda! Bizans imparatorunun kızı ’Prenses Asporça’ geliyor
  • ABONE OL
atv'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna çok önemli bir isim katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesen, yeni bölümleri merakla beklenen diziye başarılı oyuncu Alina Boz katıldı. Alina Boz, Bizans İmparatorunun kızı Prenses Asporça'yı canlandıracak. Boz, dizinin çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

BABASINI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Bizans sarayının akıllı ve disiplinli prensesi Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmakta kararlıdır. Prenses Asporça katı bir disiplinle yetişmiş, ihtişamın içinde çelik bir irade kazanmıştır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alina Boz Kuruluş Orhan kadrosunda! Bizans imparatorunun kızı 'Prenses Asporça' geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz