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Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:07 Son Güncelleme: 10.06.2026 16:43

Altı Üstü İstanbul’dan etkileyici afiş

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un afişi izleyici ile buluştu. Dizinin yayınlanan afişi dikkat çekerken, “Altı Üstü İstanbul” şimdiden izleyicide merak uyandırdı.

Altı Üstü İstanbul’dan etkileyici afiş
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atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'dan merak arttıran tanıtım!

Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Altı Üstü İstanbul’dan etkileyici afiş
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