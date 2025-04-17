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Giriş Tarihi: 18.4.2025

‘Altın değil anılar önemli’

‘Altın değil anılar önemli’
Buray önceki gün bir etkinliğe katıldı. Ünlü şarkıcı, arkadaşı Ali Barış Lek ile birlikte ile poz verdikten sonra gazetecilerin "Altına yatırım yapar mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz, diğer tarafa ne para ne mal, hiçbir şey götüremeyeceğiz. Götüreceğimiz tek şey; anlarımız olacak. Film şeridi gibi geçer derler ya böyle, esas değerli olan bence onlar. Önemli olan maddiyat değil, en güzel şekilde insanları kırmadan yaşayıp, onlarla güzel anılar biriktirebilmek."
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‘Altın değil anılar önemli’
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