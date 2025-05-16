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Giriş Tarihi: 17.5.2025

Amerikalı şarkıcı Chris Brown tutuklandı

Amerikalı şarkıcı Chris Brown tutuklandı
'Supherhero', 'Sensational' ve 'Look at Me Now' gibi şarkılarla tanınan Chris Brown, 2023'te Londra'daki bir gece kulübünde gerçekleşen olayla gündeme gelmişti. Müzik yapımcısı Abe Diaw, Brown'ın kendisine saldırdığını, bir şişe ile kafasına vurduğunu ve yere düştüğünde onu tekmelediğini iddia etmişti. Daha önce bir dizi cinsel saldırı suçlaması ve yasal sorunla adından söz ettiren 36 yaşındaki şarkıcı önceki gün tutuklandı. The Sun'ın haberine göre, Brown'ın Manchester'da olduğu bilgisini alan Metropoliten dedektifleri şarkıcıyı yakaladı.
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Amerikalı şarkıcı Chris Brown tutuklandı
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