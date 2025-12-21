Anadolu’nun yerel ve coğrafi lezzetlerine özel dokunuş

Anadolu'nun zenginliğini tabaklara taşınıyor. Sultanahmet'in tarihi dokusu içinde yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet'in bahçesinde konumlanan AVLU, yerel üreticilerden, kadın girişimci kooperatiflerinden ve coğrafi işaretli ürünlerden ilhamla yeni bir menü hazırlıyor. ilk kez bir menü özelinde kapsamlı bir Etki Analiz Raporu çalışması gerçekleşiyor. Yeşil tedarik zinciri platformu iş birliğiyle hazırlanan bu analiz göre kış menüsü; Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen 22 üreticinin emeğini aynı sofrada buluşturarak, 10 bin çiftçi ve küçük üreticinin etki alanına katkı sağlıyor.