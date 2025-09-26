Angelina’nın setinden ilk kareyi Türkler çekti

ANGELINA Jolie, Londra'da çekimleri süren 'Anxious People' filminin setinde, Türk hayranları tarafından görüntülendi. Çekimlerin yapıldığı yerde bulunan bir otelde konaklayan hayranları, ünlü yıldızın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Jolie, sette kısa platin sarı saçları ve krem tonlardaki kostümüyle görülüyor. Filmde Jolie'ye, Jason Segel ve Aimee Lou Wood eşlik ediyor. Film, bir banka soygunu sırasında gelişen ve yanlışlıkla bir grup insanın rehin alınmasıyla başlayan olayları konu alıyor.