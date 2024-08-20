‘Artık hepimizin isminin baş harfi M’

Oyuncu Wilma Elles, bir ödül töreninde görüntülendi. Elles, geceye eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat, büyük kızı Melodi ve küçük kızı Manolya ile katıldı. Ailesi ile fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu söyleyen oyuncu, "İsmim Mücella oldu, aslında düşünmüyordum, size özel oldu" dedi. Aile fertleriyle isimlerinin baş harfinin M olmasına da dikkat çeken oyuncu, "Bu inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum, bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" diye konuştu.