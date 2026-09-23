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Giriş Tarihi: 23.09.2026 23:14 Son Güncelleme: 23.09.2026 23:23

Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Artvin’de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 18.45 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun T-26 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne giden İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı


Kazada 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ARTVİN #ERZURUM #İRAN

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Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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