‘Aşık olmayı bekliyorum’

Yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan Simge, konser öncesi gazetecilerle konuştu. Özel hayatı hakkında da açıklamalar yapan şarkıcı, şunları söyledi: "Âşık olmayı bekliyorum, uzun zamandır kalbim boş. Şıp sevdi değilim, öyle sosyal medyadan da etkilenip birisiyle ilişki yaşamam. Görmem ve gözlerine bakıp etkilenmem lazım. Kolay kolay etkilenmiyorum ama âşık olduğumda uzun olması için özen gösteriyorum." Ünlü şarkıcı ilgi gören aksesuarlarıyla ilgili de "Öyle binlerce lira verip de takılar almam. Alanlara saygım var ama ben yapmıyorum" diye konuştu.