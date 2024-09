Ünlü işadamı Erdinç Acar, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü işadamı, 2012 Best Model Of The World birincisi oyunculuk ve modellik yapan Sezgi Sena Akay ile yeni bir aşka yelken açtı. İki sevgili, önceki akşam Acarkent'te düzenlenen bir davette ilk kez görüntülendi. Bir hayli keyifli oldukları gözlenen çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi. Arkadaş ortamında tanışan sevgililerin, bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.