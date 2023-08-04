‘Aşk mevsimi’ kadrosu okuma provasında buluştu!

MURAT Şeker'in yönettiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in birlikte kaleme aldığı 'Aşk Mevsimi'nin vizyon tarihi belli oldu. 9 Şubat 2024'te sinemalardaki yerini almaya hazırlanan film için geçtiğimiz günlerde tüm kadro bir araya geldi. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Duygu Sarışın'ın paylaştığı filmin kadrosu, çekimlerin başlamasına sayılı günler kala okuma provasında buluştu. Yapım, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini anlatıyor.