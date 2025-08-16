‘Aşk ve Gözyaşı’ndan kalpleri fetheden tanıtım

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olan 'Aşk ve Gözyaşı' ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı, 'Meyra' ve 'Selim'in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu yapıma olan heyecan gün geçtikçe artarken dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu.

TUTKULU BİR YOLCULUK

Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı 'Meyra' ve 'Selim'in gibi... Eylül ayında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak bu tutkulu yolculuk, kalplerde derin izler bırakmaya geliyor.