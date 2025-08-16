Haberler Günaydın Haberleri ‘Aşk ve Gözyaşı’ndan kalpleri fetheden tanıtım
Giriş Tarihi: 17.8.2025

‘Aşk ve Gözyaşı’ndan kalpleri fetheden tanıtım

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan, Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerinde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı izleyici ile buluştu

‘Aşk ve Gözyaşı’ndan kalpleri fetheden tanıtım

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olan 'Aşk ve Gözyaşı' ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı, 'Meyra' ve 'Selim'in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu yapıma olan heyecan gün geçtikçe artarken dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu.

TUTKULU BİR YOLCULUK
Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı 'Meyra' ve 'Selim'in gibi... Eylül ayında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak bu tutkulu yolculuk, kalplerde derin izler bırakmaya geliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Aşk ve Gözyaşı’ndan kalpleri fetheden tanıtım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz