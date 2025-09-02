’Aşk ve Gözyaşı’nın afişi yayınlandı! Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor.

'Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni tanıtım! Aynı evde iki yabancı...

Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değişirken, ikili sancılı ve dokunaklı bambaşka yolculuğa çıkıyor. Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizi hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini ekrana taşıyacak. Romantik olduğu kadar dramatik bir hikayeyi anlatan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

