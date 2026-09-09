Aşk ve Taht’tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda yayında!

Aşk ve Taht'ın yayın hakları 32 ülkeye satılırken, dizinin bu ülkelerde Türkiye ile eş zamanlı olarak ekranlara gelmesi, yapımın daha yayına başlamadan uluslararası pazarlarda gördüğü ilgiyi ortaya koyuyor. Bu güçlü satış performansı, Türk dizilerine yönelik global talebin ve ATV Distribution'ın uluslararası erişiminin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Taht 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

Güçlü hikayesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve etkileyici karakterleriyle Aşk ve Taht, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör