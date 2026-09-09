Haberler Günaydın Haberleri Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda yayında!
Giriş Tarihi: 9.09.2026 16:32 Son Güncelleme: 9.09.2026 16:40

Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda yayında!

ATV Distribution, atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht’ın uluslararası satış başarısını duyurdu. Dizi, Türkiye’deki prömiyeriyle eş zamanlı olarak Orta Doğu ve CIS bölgeleri başta olmak üzere 32 ülkede izleyiciyle buluşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aşk ve Taht’tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda yayında!
  • ABONE OL

Aşk ve Taht'ın yayın hakları 32 ülkeye satılırken, dizinin bu ülkelerde Türkiye ile eş zamanlı olarak ekranlara gelmesi, yapımın daha yayına başlamadan uluslararası pazarlarda gördüğü ilgiyi ortaya koyuyor. Bu güçlü satış performansı, Türk dizilerine yönelik global talebin ve ATV Distribution'ın uluslararası erişiminin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Taht 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

Güçlü hikayesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve etkileyici karakterleriyle Aşk ve Taht, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA