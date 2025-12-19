Aşkın’la nostalji gecesi

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Şişli'deki restoranda sahneye çıktı. Sanatçı gecede 'Yazık', 'Sıramı Bekliyorum', 'Allah'ım Neydi Günahım', 'Üzgünüm' ve 'Sevgiliye' gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. Salon, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken duygu dolu anlar yaşandı.

EMEL SAYIN VE EMRAH SAHNEDE

Öte yandan aynı mekanda 31 Aralık gecesi Emel Sayın ve Kubat sahne alacak. İkilinin art arda sahneleri, İstanbul'da yeni yıl coşkusunu zirveye taşıyacak. Popüler mekanın Ankara'daki şubesinde ise yeni yıl akşamı Emrah, duygusal parçaları ve sürprizleriyle sahnede olacak.