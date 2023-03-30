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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:09

Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?

Görkem Sevindik, Hande Soral ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının reyting rekorları kıran Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?

Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?

10.Bölüm Özeti:

ÇATAL, GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN ARASINDA

Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?

GÜLAYŞE, TELEVİZYONDA NİZAM'I GÖRÜYOR

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?

ALİ, ATEŞ KUŞLARI'NI TERK EDİYOR

Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi.

Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.

GEÇMİŞTEN BİR İSİM…

Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.

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Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?
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