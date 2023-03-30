Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?

10.Bölüm Özeti:
ÇATAL, GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN ARASINDA
Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?
GÜLAYŞE, TELEVİZYONDA NİZAM'I GÖRÜYOR
Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?