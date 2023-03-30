Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe, Nizam’ın babası olduğunu öğrenecek mi?

GÜLAYŞE, TELEVİZYONDA NİZAM'I GÖRÜYOR

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?