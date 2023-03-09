Ateş Kuşları’nda Gülayşe ailesi ve aşkı arasında kalıyor!

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.
GÜLAYŞE'NİN BARBAROS HAYALİ
Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.
BARBAROS, ÇATAL'IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?
Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?
KÜÇÜK MERCAN'IN GELECEK HAYALLERİ
Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…