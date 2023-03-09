Ateş Kuşları’nda Gülayşe ailesi ve aşkı arasında kalıyor!

GÜLAYŞE'NİN BARBAROS HAYALİ

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.