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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:38

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ailesi ve aşkı arasında kalıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü yayınlanacak 7.bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, Çatal’ın tehdidiyle ailesi ve aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalırken, Barbaros’un ise Çatal’ın oğlu olduğu ortaya çıkar.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ailesi ve aşkı arasında kalıyor!

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.

GÜLAYŞE'NİN BARBAROS HAYALİ

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.

NİZAM, YILLAR SONRA TELEVİZYON KARŞISINDA

Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!

BARBAROS, ÇATAL'IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

KÜÇÜK MERCAN'IN GELECEK HAYALLERİ

Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe ailesi ve aşkı arasında kalıyor!
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