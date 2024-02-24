'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Çelik Komutan, mahallenin kıraathanesine uğrayıp Hacı Hafızları ziyaret etti. Hafız'ın kitapları raflara yerleştirdiğini gören Çelik, eline Türk Edebiyatı'nın usta ismi Necip Fazıl Kısakürek'in kitabını alıp okumaya başladı.

Necip Fazıl'dan 'Kaldırımlar Şairi' olarak bahseden Çelik, en sevdiği şiiri okudu: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar…"

Ateş Kuşları'nın Çelik Komutan'ından Necip Fazıl Kısakürek'in Kaldırımlar şiiri yorumu

Çelik Komutan Necip Fazıl'ın şiirini okurken Köksüzler'in önceki bölümlerden oluşan görüntülerinin ekrana gelmesi dizinin izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.