Ateş Kuşları’nın yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü

atv'de yayınlanan geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam ilk kez atv ana haberde izleyici ile buluştu. Tanıtımda Gülayşe ve Kara'nın nikah masasına oturması ve Barbaros'un nikahı basması seyircide merakı artırırken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alırken, ikinci sezonda da en çok konuşulan dizi olacağını göstermiş oldu.