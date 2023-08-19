Haberler Günaydın Haberleri Ateş Kuşları’nın yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü
Giriş Tarihi: 20.8.2023

Ateş Kuşları’nın yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü

Ateş Kuşları’nın yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü
atv'de yayınlanan geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam ilk kez atv ana haberde izleyici ile buluştu. Tanıtımda Gülayşe ve Kara'nın nikah masasına oturması ve Barbaros'un nikahı basması seyircide merakı artırırken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.



'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alırken, ikinci sezonda da en çok konuşulan dizi olacağını göstermiş oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ateş Kuşları’nın yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA