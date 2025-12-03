Atv ödüllere doymuyor!

ATV, yayınladığı dizi, programlar ve haber merkeziyle Moon Life dergisinin ödül törenine damga vurdu. Atv, gerçekleştirilen törende 9 ödül aldı. Pazar günlerinin keyifli programı Dizi TV; Yılın En İyi Dizi Programı ödülüne layık görüldü. Kim Milyoner Olmak İster; Yılın En İyi Yarışma Programı ödülünü kazanırken, Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri ödülünü atv Ana Haber Bülteni spikeri Cem Öğretir aldı.

atv'nin sevilen imzalı dizisi 'Kuruluş Orhan', altı dalda ödül kazandı. Kuruluş Orhan; Yılın Dizisi ödülünü aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mert Yazıcıoğlu, Yaşam Boyu Onur ödülünü Cihan Ünal, En İyi Kadın Karakter Oyuncusu ödülünü Bennu Yıldırımlar, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Çağrı Şensoy, En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü Mahassine Merabet kazandı. Gecede diziyi temsilen Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Çağrı Şensoy, Sena Mercan, Dinç Daymen ve Tezhan Tezcan yer aldı.