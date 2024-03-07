Aybike Çelik dehşet gecesini anlattı: Tırnaklarımı ve kolumu kırdı yumrukladı tükürdü

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun, eski sevgilisi Aybike Çelik'i darp etmesine ilişkin açılan ve 6.5 yıla kadar hapsinin istendiği davanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı. Kabusun, geçen ağustosta Tunaboylu ile sözlü tartışma yaşamasıyla başladığını karakolda anlatan Çelik, "Tırnaklarımı göğsüme bastırıp kırdı. Beni bir yerden alıp diğer yere fırlattı. Gözüme yumruk attı. Kolumu kırdı. Küfredip suratıma tükürdü. Arkadaşım da geldi ve kırılan bileğimle gözüme buz tuttu" dedi.Olay yerine polisin geldiğini ancak erkek arkadaşının ağlayarak duygu sömürüsü yapması nedeniyle şikayetçi olmadığını belirten genç kadın, "Evden çıkmama izin vermedi. Ağlayıp özürler diledi. Gözüm mor olduğu için de evden çıkmaya utanıyordum ve şikayetçi olmaya gidemedim. Doktora gitmek istediğimde 'kendiliğinden iyileşir' dedi. Sonra bir yolunu bulup kaçtım" diyerek olaydan 13 gün sonra şikayetçi olmaya gittiğini anlattı.Çelik, olaydan 2 ay öncesinde de erkek arkadaşının tırnağını kırdığını ve hastaneye götürmesiyle tırnağının çekildiğini söylerken, nisan ayında da şiddete maruz kaldığını aktardı. Çelik, "Sokak ortası beni yere yatırıp kafamı yardı. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığıma dair birkaç örnek. Beni aldattığı ve dövdüğüne dair yazışmalar da var" dedi. Ünlü gitaristin psikolojik sorunları olduğunu ve kendine zarar veren bir kişiliği bulunduğunu aktaran Çelik, "Kendi ellerinde sigara bile söndürdü. Şiddetten kaçmak için ayrı eve çıkmak isteyince kendisi ile aynı evde kalmam için beni telkin etti" dedi.Can Tunaboylu sevgilisinin kıskançlık sorunu olduğunu ve kafasını yumruklayarak kendisini darp ettiğini ileri sürdü. "Ellerini tutup durdurmak istedim. Arbede içinde nasıl olduğunu anlamadığım şekilde yüzüne doğru darbe aldı. Darbe kötü göründüğünden doktora götürmek istedim, gitmedi" dedi.Sevgilisinin kolunu kırdığına dair rapor olmasına rağmen "Raporda yazmıyor" diyen Tunaboylu "O kadar çok şiddetli şekilde bana ve etrafındakilere vuruyordu ki, kendine bu zararı vermiş olabilir. Kendisi aylarca hem fiziksel hem psikolojik şiddette bulundu. Tırnağını kırdığım iddiası beni tırmalarken oldu. Bir kere de gözümü morarttı. Konsere giderken kendisi bana makyaj yaptı" dedi.