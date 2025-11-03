Aynadaki Yabancı’da sırlar açığa çıkıyor!

AynadakiYabancı'nın önceki akşam yayınlanan 5. bölümü, artan gerilimi ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi derinden etkiledi. Defne'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Emirhan'a adım adım yaklaşması, hikâyenin yönünü tamamen değiştirdi. Emirhan'ın şüpheleri her geçen gün artarken, Defne ve Barış arasındaki gerilim giderek arttı. Öte yandan Emirhan, kardeşi Serhan ile eşinin ihanetiyle derinden sarsıldı. Bölümün finalinde Emirhan'ın Defne'nin gerçek kimliğini öğrenmesi ise izleyicinin merakını zirveye taşıdı.