Aynadaki Yabancı’dan ilk tanıtım

atv'nin hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Azra, çocuğuyla Emirhan'dan kaçmaya çalışırken, kaderini değiştirecek bir kazayla yüz yüze gelir.

Direksiyon başında, Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahı Barış vardır. Bu karşılaşma, Azra'ya hayatının en büyük sırrını saklamanın kapısını açar. Emirhan'dan kurtulabilmek için Barış'tan yardım ister ve Barış, Azra'nın yüzünü tanınmaz hale getirerek ona ikinci bir kimlik armağan eder. Dizide Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu başrolleri paylaşıyor.