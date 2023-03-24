Babamı, kardeşimi, gitaristimi kaybettim yaşadıklarım çok zor

Serdar Ortaç, önceki akşam şarkıcı Mehmet Çevik ile birlikte klip çekimindeydi. Yıllar önce çıkardığı 'Bilsem ki' adlı şarkısını okumak isteyen Çevik ile bir araya geldiklerini söyleyen Ortaç, klipte de yer aldı. Geçtiğimiz hafta kardeşini kaybeden Ortaç, "Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim.2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum. Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim.O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz" diye konuştu. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz aylarda 8 odalı villasını satılığa çıkardığı konuşulmuştu. Ortaç, bu konu hakkında "Evim 8 odalı deği, 3 odalı. '80 milyona sattı' dediler ama satmadım" dedi.