Babamın son sözleri ‘En güzel bestem kızım’ oldu

Müziğin içine doğdum, konservatuvar mezunuyum. Ama eşimin de desteğiyle müzik dünyasına girdim. Kayahan'ın kızı olmak büyük beklenti yaratıyor, hatta yargılıyor ilk başta herkes. Yüzde yüz kabul görmek zaten mümkün değil. Ama çok sevdiler şarkımı. 'Canım Seni Çekiyor' adlı sözü ve bestesi bana ait. Rahmetli Kerim Tekin'in 'Kar Beyaz' şarkısının sözleri de bana aitti. Kemal Başbuğ ilk klibimi çekti. Babası Erşan Başbuğ da babamın ilk klibini çekmişti.Babamın şarkılarının yeni hallerini de seslendireceğim. Babama yazdığım şarkı da var.Babam hep karanlıkta çalışıyordu, kendine yazdığı tek şarkı da 'Odalarda Işıksızım'.'Yemin Ettim' şarkısını söyleyen biri var. Takipçilerim onu bana gönderip herkes babanızın şarkısını söylemesin dediler. Kayahan şarkıları deyince insan duruyor. Herkes söylememeli gerçekten. Hele o şarkıyı babam doku kanserine yakalandığında son şarkım diye yazmıştı. Böyle duygusu olan bir şarkıyı öyle her ortamda söyleyemezsiniz.Hayatım sahnede geçti. Bale geçmişim de var. Babam, sahneye çıktığımda evime gelen misafirlerime şarkı söyler gibi söylerdim diyordu. Sahnede olmayı çok isterdim.2 oğlum var. Büyük olan konservatuvar okuyor İTÜ'de, küçük olan 5. sınıfa gidiyor. 3. sınıftayken piyano resitali vermişti. 'Sahnede olmalıyım' diye diye konservatuvara girdi. Çok güzel sesi ve besteleri var. Gitarın her türlüsünü çalıyor. Aşıklar bana.Anne olduktan sonra anne ve babama daha çok hak veriyorum. Babam, 2. evliliğimi tasvip etmemişti. Keşke onu dinleseymişim. Babalar kızlarını korur ve kollar, ne yaparsa sevgiden yapar. Onu şimdi daha iyi anlıyorum.21 Mart 2015'te yoğun bakıma indirildi. Saat 18.18'di. Beni gösterdi hemşireye, 'Bu benim kızım, en güzel bestem' dedi. Daha da bir şey söylemedi. Son sözleri o oldu.Babalar projesine başladım. Büyük ustaların şarkılarını çok fazla sahnede seslendiriyorum. Türk müziğinde baba diyeceğimiz kim varsa onların şarkılarını seslendiriyorum. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Tanju Okan, Barış Manço, Fikret Kızılok gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyorum. Ustalarla yolumun nasıl kesiştiğini, hayatımı ne yönde değiştirdiklerini anlattığım hikayeli bir konser serisi. Bazı şarkıları kolaj yapıyorum. Ne kadar yapsan eksik kalıyor. Çok müthiş eserler var. Babalar projesiyle 25 Mayıs'ta Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde sahne alacağım.Hayatımda gittiğim ilk konser Barış Manço konseriydi. 5 yaşındaydım. Şan Tiyatrosu kulisinde fotoğraf çektirmiştik. 17 sene sonra Mançoloji yapılıyor albümde back vokal yapar mısın dediler. Koşa koşa gittim. O fotoğrafı da götürdüm. Barış Abi'nin gözleri doldu. Röportajlar verdik. 1 ay sonra da kaybettik. Çok büyük hatırası var benim için. O yüzden onun Evelallah şarkısıyla açıyorum konserimi.Ajda Pekkan'la 4 güzel konser yaptık. Çok kıymetli bir anıdır benim için. Onunla bir kayıt yapmak isterim.Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda 28 bölüm rol aldım. Oyunculuğumun dönüm noktası o diziydi. Çünkü okul gibiydi setimiz. 5 ay kadar at binme, kılıç ve ok kullanma eğitimi aldık. Dönem oyunculuğu diye bir kavram oluştu sektörde. Galiba zamanla dönem oyuncusu oldum. 4 senedir dönem işlerinde yer alıyorum. Artık dönem işlerinden ziyade günümüz işlerinde yer almak istiyorum. O yüzden saçımı, sakalımı kestim. Ama at binmeyi çok özlüyorum. Özellikle atım Ponçiği.Depremden sonra Beyoğlu'ndaki otelimizi depremzedelere açtık. 7 aile gelip kaldı. Adanalıyız, bir yakınımızı da kaybettik. O acıyı biz de maalesef yakından yaşadık. Elimizden gelen desteği vermek istedik.nettiği 'Bir Umut' adlı filmimiz vizyona girdi. Pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde çektik. Bakanlık desteğiyle çekilen bir film olduğu için belirlenen tarihte teslim etmek durumundaydık. Hastanede olan çekimler için bir kat bize kapatıldı.Film, dünya prömiyerini Moskova'da yaptı, Antalya'da Altın Portakal'da yarıştı. Boğaziçi'nde SİYAD En İyi Film ödülü aldı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra sektöre küstüm. Türkücü dizileri vardı. Onlardan birine girdim ve çok mutsuz oldum. Bunun için okumadım dedim. Dünyayı gezme hayalimi gerçekleştirdim.10 filmim var 8'i bağımsız. Ödül almayan filmim yok. Ama ödüller çok da ciddiye alınacak bir şey değil bence. 3 senedir dizide rol almıyorum. Dizilere gidince kukla gibi hissediyorum kendimi. Antalya'ya taşındım. Adarasan'da koyda yaşıyorum. Orada şehir tiyatrolarındayım.Sanat filmlerinde minimal oynamak gerekiyor. Gerçek bir dünya kurmak istiyor yönetmenler. O yüzden festival filmleri gerçekçi ve minimal oluyor.Düşük bütçeli, 6-7 kişiyle çektiğimiz filmlerde rol aldım. Sinemada çok seçiciyim. Neden bu işte rol aldım diyeceğim hiçbir filmim yok.Sil Baştan Kaynanam adlı komedi filminde rol almıştım. Devamı da çekilecek. İlerleyen dönemde çekimleri başlayacak.Film çekimleri Sivas'ta yapılmıştı. Boş vakitlerimizde okçuluk eğitimi almıştım. Belki dönem işinde rol alırsam işime yarar.Lisedeyken oyuncu olmak istiyordum. Magazin muhabirliği yaptım. İlk İbrahim Tatlıses'le röportaj yapmıştım.Komedi oynamayı çok seviyorum. Pozitif bir insanım. Hep böyle devam etmek istiyorum.