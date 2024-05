Derya Uluğ, önceki akşam Bostancı'da konser verdi. Kelebek konseptli sahne tasarımı hakkında konuşan Uluğ, "Kelebek, yeniliktir, değişimdir, özgürlüktür, her gün yeniden doğmaktır. İçinde bulunduğumuz dünyada bir kadın olarak her gün birçok zorlukla boğuşuyoruz ve her güne yeniden doğuyoruz. Ben de bu aralar yenilendiğimi düşünüyorum. Hepimiz kelebekler gibi yeniden doğalım, özgür olalım" dedi.