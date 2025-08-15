‘Bana kazık atanları hayatımdan silkeledim’

Şarkıcı Simge, önceki akşam Yenikapı Festivali'nde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "İnişli çıkışlı, bol ve her şeyin iyi olduğu bir yıl geçiriyorum. Kahkaha, başarı ve bazen hüzün. Kayıplarımızın da olduğu bir yıl. Acılarınız da olsa güçlü olmak zorunda oluyorsunuz bazen. Hayat devam ediyor çünkü" dedi. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Bir takım kazıklar yedim" açıklamasına da değinen Simge, şöyle konuştu: "Genel kazıklardan bahsettim, çok insan olunca etrafınızda kazıklar olabiliyor. Bazen denk gelebiliyor, bana da bu sene denk geldi. Onları silkeledim üstümden."