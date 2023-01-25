‘Baran, tadında kıskanır‘

DefneSamyeli'nin kızı Deren Talu, önceki gün sevgilisi Baran Tınaz ile Bebek'te görüntülendi. Sevgilisine sarılarak gazetecilere poz veren Talu'nun mutlu ve keyifli hali dikkat çekti. Kahve içmek için dışarı çıktıklarını söyleyen Talu, "Biraz kahve içelim, biraz da gezelim istedik. Onun dışında her şey yolunda. Dizi ve sinema filmi teklifleri geliyor ama henüz yolun çok başındayım ve seçici olmaya çalışıyorum. Projeleri değerlendirirken anneme danışırım, çünkü o benim her şeyim ve rol modelim. Onun düşünceleri benim için çok önemli" diye konuştu. Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur pozlarıyla konuşulan Talu, "Baran Bey, sizi kıskanıyor mu?" sorusuna, "Arkadaşlar paylaşımlarımda göze batacak bir durum yok ki. Baran kıskanır ama tadında bırakıyor, tatlı kıskanma diyelim" diye cevap verdi. Sevgililer, evlilik sorularına ise gülümsemekle yetindi.