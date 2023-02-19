Ünlü oyuncu Ezgi Şenler önceki gün Ankara'da aracıyla yaşadığı olayla gündeme geldi. Depremden büyük zarar gören illerden biri olan Hatay'dan göç etmek zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte gören oyuncu, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesin takdirini topladı. Şenler, "Trafikte gördüğüm 31 plakalı bir aracın peşinden gittim. İleride kırmızı ışıkta yakaladım ve camı açıp 'Geçmiş olsun' dedim. Amca teşekkür ettikten sonra artık 'Evimiz yok, Ankara'ya geldik' dedi. 'Hoş geldiniz diye seslendim" diye konuştu. Şenler, "Keşke davet edip misafir etseydiniz" diye yazan bir takipçisine de "Takip edip davet etmeyi çok istedim ama yeşil ışık yandı ve araç uzaklaştı. Daha sonra 31 ve 44 plakalı araçlar da gördüm. Yanlarına gidip bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormak istedim. Çünkü kalbim hâlâ acıyor. Hepsine 'Başımızın üstünde yeriniz var. Beraber iyileşeceğiz. Biz buradayız' demek istiyorum. Hatta numaramı küçük kartlara yazıp arabaya koymayı planlıyorum. Gördüğümde verip buradayız demek için" yanıtını verdi. Deprem sebebiyle herkesin üzüntülü olduğunu ve depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini belirten Şenler, trafikte deprem bölgesinden gelen araçlara duyarlı davranmamız gerektiğini sözlerine ekledi.