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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:38 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:39

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

25.Bölüm:

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir? Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir? Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları
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