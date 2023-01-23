Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

18.Bölüm:
Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.
Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.
Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.
Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Cezayir'i kalbinden vuracağız!" | Video
Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer. Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.
Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.
Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Cezayir karşısında Firuze'yi kim savunacak? Çiçekler kimleri buluşturacak? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek?