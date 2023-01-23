Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.





Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Cezayir'i kalbinden vuracağız!" | Video