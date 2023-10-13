‘Berkay’ı Allah’a havale ettim’

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Berkay ile birlikte yaptığı bir işten parasını alamadığını açıklayan şarkıcıya sorunun çözüp çözülmediği soruldu. Kalaycıoğlu, "Ben daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Onun da iki tane kız çocuğu var. Ben kendisini Allah'a havale ettim. Zamanım da yok açıkçası. İyi akşamlar" diyerek yürümeye devam etti. Berkay, Kalaycıoğlu'nun bu iddiasına geçtiğimiz günlerde "Benim konuyla ilgim yok" diye karşılık vermişti.