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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Beyoğlu Sineması’nın ortağı Utku Ögetürk: Kendimden utanıyorum pişmanım

GÜNAYDIN, iki farklı marketten çaldığı içki şişeleriyle yakalanıp cezaevine gönderilen Beyoğlu Sineması’nın ortağı Utku Ögetürk’ün ifadesine ulaştı: Böyle bir suça karıştığım için pişmanım, kendimden utanıyorum”

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Beyoğlu Sineması’nın ortağı Utku Ögetürk: Kendimden utanıyorum pişmanım
'SUÇ KAYDIM YOK'
Türkiye'nin en köklü sinemalarından birinin ortaklarından Utku Ögetürk'ün içki çalarken yakalanması sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. GÜNAYDIN, herkesin konuştuğu olayla ilgili mahkemede verilen ifadeye ulaştı.



Ögetürk ifadesinde böyle bir olayla gündeme gelmekten utanç duyduğunu söyleyip "Karşı tarafla avukatım görüştü. Ancak bir geri dönüş olmadı. Ben bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadım. Basın kartı olan bir sinema yazarıyım. Böyle bir suça bulaştığım için pişmanım. Kendimden utanıyorum" dedi.

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Beyoğlu Sineması’nın ortağı Utku Ögetürk: Kendimden utanıyorum pişmanım
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