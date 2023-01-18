Beyoğlu Sineması’nın ortağı Utku Ögetürk: Kendimden utanıyorum pişmanım

Türkiye'nin en köklü sinemalarından birinin ortaklarından Utku Ögetürk'ün içki çalarken yakalanması sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. GÜNAYDIN, herkesin konuştuğu olayla ilgili mahkemede verilen ifadeye ulaştı.Ögetürk ifadesinde böyle bir olayla gündeme gelmekten utanç duyduğunu söyleyip "Karşı tarafla avukatım görüştü. Ancak bir geri dönüş olmadı. Ben bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadım. Basın kartı olan bir sinema yazarıyım. Böyle bir suça bulaştığım için pişmanım. Kendimden utanıyorum" dedi.