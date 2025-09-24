Biri sazını yaptı diğeri türküsünü okudu

Kırşehir'de Bozkırın tezenesi Abdallık geleneğinin son temsilcisi Neşet Ertaş sevdası iki kuşağı bir araya getirdi. Biri yıllarca Avrupa'da Neşet Ertaş türkülerini söyledi, diğeri onun çaldığı tarzda bağlamalar üretti. Bir bağlama tamiri vesilesiyle yolları kesişen ikili yıllardır dostluklarını sürdürüyor. 25 Eylül 2012'de vefat eden Ertaş, vefatının 13. yılında Türkiye ve yurtdışında anılacak. Bektaş Kesimer (78) içindeki müzik aşkı ile gençliğinde bağlamasıyla 15 yıl boyunca Avrupa'nın birçok ülkesinde sahneye çıktı. Portekiz'den İspanya'ya, Finlandiya'dan İtalya'ya kadar uzanan yolculuğunda sazıyla Türkiye'yi temsil etti. Yurt dışında yaşayan Türklerin gönlünde hep Neşet Ertaş'ın türkülerinin olduğunu söyleyen Kesimer, "Neşet'in sesi bize memleket kokusunu taşırdı. Nerede çalsak ilk istenen türkü onun türküsü olurdu" dedi.

BAĞLAMA ÜRETİMİ BAŞLADI

Kesimer'in yıllardır kullandığı Neşet Ertaş'ın çaldığı tarzdaki bağlamalar Kırşehir'de genç bir ustanın açtığı atölyesinde üretilmeye başladı. Soner Şekertürk (37) Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı resmi bağlama yapımcısı olarak, tarihi Zanaatkârlar Çarşısı'ndaki atölyesinde Neşet Ertaş'ın çaldığı tarzda bağlamalar üretti. Çocuk yaşında bağlama yapmaya başlayan ve Ertaş hayranı olan Şekertürk, "Neşet Ertaş bizim velî nimetimizdir. Onun topraklarında doğup büyümek, onun türkülerine hizmet edecek bağlamaları yapmak hayatımın en büyük onuru" sözleriyle ustaya olan bağlılığını dile getirdi.