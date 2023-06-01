Bodrum, lahmacun ve Fedon’dan ibaret

ÖZGE ULUSOY: "Ben 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur.Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor. Ben lahmacuna 500 lira vermem. Şov yapmanın anlamı yok. Öyle yerlere gidecek insanlar bu parayı seve seve veriyor ama bana göre değil!"ÖZLEM YILDIZ: "Ben geçenlerde Bodrum'daydım. Fiyatlar gereksiz pahalı. Sezon kısa olduğu için bunu fiyatlara yansıtıyorlar."IVANA SERT: "BEN uzun süredir Bodrum'a gitmiyorum. Çünkü orada kendimi iyi hissetmiyorum. Çok kalabalık, üstelik de çok pahalı."