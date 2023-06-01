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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Bodrum, lahmacun ve Fedon’dan ibaret

Ünlüler, Bodrum’a bu yıl mesafeli! Özge Ulusoy, Özlem Yıldız ve Ivana Sert “Fiyatları gereksiz şekilde pahalı” dedikleri ünlü turizm cennetini eleştiri yağmuruna tuttular

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum, lahmacun ve Fedon’dan ibaret
'BEN O PARAYI VERMEM'
ÖZGE ULUSOY: "Ben 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur.



Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor. Ben lahmacuna 500 lira vermem. Şov yapmanın anlamı yok. Öyle yerlere gidecek insanlar bu parayı seve seve veriyor ama bana göre değil!"




GEREKSİZ PAHALI
ÖZLEM YILDIZ: "Ben geçenlerde Bodrum'daydım. Fiyatlar gereksiz pahalı. Sezon kısa olduğu için bunu fiyatlara yansıtıyorlar."



ORADA KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM
IVANA SERT: "BEN uzun süredir Bodrum'a gitmiyorum. Çünkü orada kendimi iyi hissetmiyorum. Çok kalabalık, üstelik de çok pahalı."
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Bodrum, lahmacun ve Fedon’dan ibaret
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