Bodrumlular isyan etti: ’Sabah 07’ye kadar parti mi olur!’

Hergeçen gün yeni bir şikâyet haberine konu olan Bodrum, bu kez de gürültülü bir parti ile gündemde. Türkbükü'nde özel bir mega yatta bir araya gelen eğlence severler, sabaha kadar eğlendi. Yabancı bir milyarderin verdiği parti, akşam saatlerinde başladı.Sahilden botlarla onlarca kişi kiralanan mega yata taşındı. Ardından çılgın eğlence başladı. Ancak parti ertesi sabah 07:00'ye kadar sürdü. Yüksek gürültü nedeniyle Bodrum'da yaşayanlar ve otellerde konaklayanlar durumdan şikayetçi oldu. Önceki gece kimse sabaha kadar uyuyamadı.