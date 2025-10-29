Bu düeti 5 günde 10 milyon kişi dinledi

TÜRK rap sahnesinin iki güçlü ismi Motive ve Uzi, düette buluştu. 2021'de hazırlıklarına başlanan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen partiyle tanıtılan 'Şarkılar Sokaklara Ait' adlı parça, yayına girdi.

Şarkı yayınlandığı 5 günde sosyal medya platformlarında 10 milyon dinlenmeyi geçerek rekor kırdı. Ayrıca dünyanın en çok dinlenen ilk 50 şarkısında Justin Bieber ve The Weekend'i de geride bıraktı! Motive yeni çalışmasıyla ilgili "Uzun zamandır beklenen bir şarkı. Dinleyicinin çok beğeneceğine eminim"dedi. Rap müziğin değişimi hakkında ise "Rap müzik çok acılaştırılıyor. Rap kendisi gibi kalmalı, değişmemeli" diye konuştu.