‘Bu kadar kişi ekmek yiyor’ dediler sahneye döndüm

Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Deprem felaketiyle ilgili konuşan Görgüzel, "Ben hâlâ etkisindeyim. Kendime gelmeye çalışıyorum. İşimize gücümüze yoğunlaşmaya başladık. Toparlanmaya çalışıyorum. Toplum olarak iyi değiliz" dedi. Sahnelerinin başladığını söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında sahne almayacaktım. Ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım burada da birçok kişi ekmek yiyor, bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Sahneye çıktığımda kendimi çok kötü hissettim. Çok zorlandım. Önce kötü bir duyguydu. Ama ondan sonra herkesin tek yürek olması ve herkesin iyileşmeye ihtiyacı olduğunu görmek bana da iyi geldi. Böyle birbirimize destek olacağız."