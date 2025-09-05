‘Bu rol bana özel bir yolculuk yaşatacak’

İlk sezonuyla büyük ses getiren 'Can Borcu', atv ekranlarındaki yeni sezonunda çok daha etkileyici ve soluksuz bir hikâyeyle geri dönüyor. İkinci sezonun sürprizlerinden biri de Serra Pirinç'in 'Ilgın' karakteriyle ekibe dahil olması. Pirinç, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Ilgın, amaçları için yaşayan, değerleri uğruna her şeyi göze alabilen bir kız. Onun bu inançlarının zamanla nasıl değiştiğini ve dönüşümünü izlemek çok heyecan verici olacak. Teklif ilk bana ulaştığında büyük bir heyecan duydum; çünkü uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir ekiple karşı karşıyaydım. Karakterin çok katmanlı oluşu beni ilk anda yakaladı. Bu rolün bana da bir yolculuk yaşatacağını hissettim. Bu kadronun parçası olmak çok özel. Hem ustalarımla hem de genç oyuncu arkadaşlarımla aynı enerjiyi paylaşmak bana büyük bir heyecan veriyor."

'BAŞKA BİR DİNAMİZMİ OLACAK'

Karakterler arasındaki çatışmalar, ilişkiler ve sürprizlerin ekranda bambaşka bir dinamizm yaratacağını söyleyen Pirinç, "İzleyen herkesin kendinden bir şey bulacağı bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.