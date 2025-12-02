‘Bugün güzel’ ekibi süper kahraman oldu!

OĞUZHAN Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı 'Bugün Güzel' filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek. İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol'un da rol aldığı filmin oyuncuları; zırhlar, pelerinler ve çizgi roman havası taşıyan kostümlerle kamera karşısına geçti. Filmde; sağlıklı yaşamın ekranlardaki tanıdık yüzü 'Ali Candemir', çok önemli bir gerçekle yüzleşiyor. Beyin sapında tümör tespit edilmesi, onun için hayatı yeniden anlamlandıracağı bir dönüm noktasına dönüşüyor.