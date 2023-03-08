‘Bunca acı varken saçma konulara girmeyin’

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'deki bir benzin istasyonunda görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Turan, Umut Evirgen ile hakkında çıkan aşk haberleri hakkında, "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım" dedi. Turan, muhabirlerin ısrarlı sorularına da "Yok öyle bir şey" yanıtını vererek aracına bindi. Ünlü oyuncu, "Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş, doğru mu" diye soran gazetecilere "Arkadaşlar hayatımda kimse yok. Olsa saklamam" diye karşılık verdi.