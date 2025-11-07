Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Milyonların heyecanla beklediği 'Kuruluş Orhan', önceki akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.

'YAPTIĞIN REVA MI?'

Dizinin ikinci bölümünde: Obaya döndüğünde komutanlıktan alındığını öğrenen Orhan Bey, öfkesini bastıramadı. Osman Bey'in otağına girerek, "Yaptığın reva mıdır?" sözleriyle babasına sitem etti. Ancak aldığı cevaplar, hayal kırıklığını daha da büyüttü. Obadan ayrılmadan önce Şahinşah ve Alaeddin'le konuşan Orhan Bey, "Bursa sizin, dağlar taşlar bizimdir" diyerek restini çekti. Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi.